Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Q3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Đón tiếp ứng viên, sắp xếp hồ sơ ứng viên.
Tổng hợp danh sách ứng viên: danh sách phỏng vấn, danh sách nhận việc
Nhập thông tin ứng viên vào data.
Hỗ trợ sắp xếp, thống kê VPP, CCDC, ấn phẩm...
Hỗ trợ tìm báo giá các NCC khi cần.
Hỗ trợ các công việc khác của P.HCNS khi được giao

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu làm full time tại Công ty
Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm.
Giao tiếp khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí gửi xe
Phụ cấp cơm trưa
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH RAVI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại Terra Royal, số 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

