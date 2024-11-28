Tuyển Hành chính nhân sự Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23 tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Công tác hành chính:

Quản lý, giao nhận hồ sơ giấy tờ cho bộ phần Back Office, các loại Hợp đồng, giấy tờ hành chính.

Phụ trách công tác điều Dịch thuật, Chuyển phát nhanh giấy tờ/ tài liệu công ty.

Đảm bảo các công việc mua sắm, vận hành văn phòng: vệ sinh văn phòng, cơ sở vật chất dụng cụ công cụ, văn phòng phẩm, in ấn, gửi xe, quà tặng các dịp,...

Ban hành, hướng dẫn, truyền thông và đảm bảo các Quy trình, Thư tín, thủ tục Hành chính văn phòng.

Phụ trách công việc Lễ tân, đón khách...

Công tác nhân sự:

Tham gia tổ chức, đề xuất triển khai các hoạt động / event nội bộ gắn kết nhân viên

Thực hiện thủ tục on-board cho nhân viên mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường các trường Đại học chuyên ngành Quan hệ Công chúng, Quản trị Nhân lực, Truyền thông, Báo chí,...

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Canva,...

Khả năng tiếp thu nhanh, giao tiếp tốt, chủ động, nhanh nhẹn, linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tự chủ trong các công việc được phân công.

Nhiệt tình, năng động, độc lập và nhạy bén. Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm

Ưu tiên các bạn có khả năng làm truyền thông nội bộ, gắn kết được tinh thần thập thể.

Phẩm chất/ Thái độ:

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ (nếu được yêu cầu);

Linh hoạt, cởi mở và có khả năng thích nghi tốt;

Trung thực, tuân thủ và tôn trọng các quy định, đạo đức nghề nghiệp.

Tại Vietnam Discovery Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập hỗ trợ lương: Mức lương hỗ trợ: 2.5 triệu – 3 triệu/ tháng

Lộ trình đào tạo chuẩn kết hợp và trau dồi liên tục lý thuyết với thực hành

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của VNB Group ngay sau khi tốt nghiệp.

Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng cho sự phát triển của một nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Discovery Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.