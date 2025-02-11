Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, số 1/78 Duy Tân, Dịch vọng hậu, Cầu giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 400 - 500 USD
- Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu của công ty.
- Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, phát triển nhân sự.
- Hỗ trợ xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả.
- Tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng chính sách nhân sự và tính toán độ hài lòng của nhân viên.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả đào tạo sau khi triển khai.
- Quản lý các chương trình đánh giá và khen thưởng.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo, lập KPI.
- Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn và đánh giá ứng viên tốt.
- Có khả năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI