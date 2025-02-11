Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

- Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu của công ty.

- Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, phát triển nhân sự.

- Hỗ trợ xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả.

- Tham gia vào các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng chính sách nhân sự và tính toán độ hài lòng của nhân viên.

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả đào tạo sau khi triển khai.

- Quản lý các chương trình đánh giá và khen thưởng.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.