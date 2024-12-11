Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên, lên lịch phỏng vấn và chọn ra những ứng viên phù hợp.
Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty.
Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi cho phòng kế toán kiểm tra
Tiếp nhận các văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp bao gồm công văn, đơn thư, đề nghị, văn bản hoặc tài liệu từ đối tác, cơ quan chức năng,... gửi tới doanh nghiệp.
Theo dõi, quản lý, bàn giao, nhận bàn giao các thiết bị, máy móc thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đến các bộ phận hoặc nhân sự liên quan
Thực hiện kê khai các văn phòng phẩm theo yêu cầu của các phòng ban khác hàng tháng, và khi cần thiết
Hỗ trợ quản sinh, hỗ trợ quản lý điểm danh lớp học, nội quy KTX
Quản lý trang thiết bị và hướng dẫn học viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty.
Quản lý khóa và mở hệ thống phòng học, phòng ban làm việc tại trung tâm theo đúng giờ giấc quy định, quản lý giờ giấc nhân sự tại công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí HCNS
Ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng ( 80% tuyển dụng)
Thái độ làm việc tốt, tư duy mở, chịu khó học hỏi phát triển kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 08 - 12 triệu + hoa hồng tuyển dụng
08 - 12 triệu + hoa hồng tuyển dụng
Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13
Các chế độ khác theo quy định Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7 ( S: 8h - 12h. C: 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 64, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267753
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Hạn nộp: 15/09/2025
Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cơ Điện Á Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SYCA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Gapu
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty Cổ phần Gapu
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AKA MEDIA
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH Ô TÔ BYD (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Ô TÔ BYD (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương San làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương San
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Applied Plasma Technology Corporation (APT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Applied Plasma Technology Corporation (APT)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần Nhanh.vn
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch New10
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH EGC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EGC TECH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán Everest Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CHB FOOD
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Laptop Đức Tâm
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm