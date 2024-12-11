Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên, lên lịch phỏng vấn và chọn ra những ứng viên phù hợp.

Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty.

Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi cho phòng kế toán kiểm tra

Tiếp nhận các văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp bao gồm công văn, đơn thư, đề nghị, văn bản hoặc tài liệu từ đối tác, cơ quan chức năng,... gửi tới doanh nghiệp.

Theo dõi, quản lý, bàn giao, nhận bàn giao các thiết bị, máy móc thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đến các bộ phận hoặc nhân sự liên quan

Thực hiện kê khai các văn phòng phẩm theo yêu cầu của các phòng ban khác hàng tháng, và khi cần thiết

Hỗ trợ quản sinh, hỗ trợ quản lý điểm danh lớp học, nội quy KTX

Quản lý trang thiết bị và hướng dẫn học viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty.

Quản lý khóa và mở hệ thống phòng học, phòng ban làm việc tại trung tâm theo đúng giờ giấc quy định, quản lý giờ giấc nhân sự tại công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí HCNS

Ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng ( 80% tuyển dụng)

Thái độ làm việc tốt, tư duy mở, chịu khó học hỏi phát triển kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 08 - 12 triệu + hoa hồng tuyển dụng

Đẩy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13

Các chế độ khác theo quy định Công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7 ( S: 8h - 12h. C: 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin