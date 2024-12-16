Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài PR tuyển dụng, Thiết kế Canvas, tạo nguồn ứng tuyển,...

Tìm kiếm, lọc hồ sơ ứng viên, sơ vấn ứng viên, lên lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn...

Hỗ trợ công tác hành chính, tổ chức sự kiện nội bộ Công ty.

Hỗ trợ Quản lý trực tiếp các công việc liên quan đến lĩnh vực Hành chính Nhân sự(C&B, Tuyển dụng, đào tạo,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên (Nam/Nữ) Cao đẳng, Đại học năm 3, 4 chuyên Ngành: Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng, Chứng Khoán,...

• Không yêu cầu kinh nghiệm, nhanh nhẹn và có tinh thần học hỏi, nhiệt tình trong công việc;

• Ưu tiên: ứng viên đam mê lĩnh vực Hành chính nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc

Được hỗ trợ chi phí ăn trưa và đi lại trong thời gian thực tập

Được đào tạo và thực hành chuyên môn ( tuyển dụng, đào tạo, hành chính, tổ chức sự kiện,...)

Được đào tạo kỹ năng mềm, hỗ trợ công việc liên quan đến HR

Được thưởng các ngày lễ như nhân viên của công ty

Được tham gia các sự kiện nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin