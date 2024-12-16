Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm vận hành trôi chảy và hiệu quả bộ phận hành chính nhân sự Công ty.

Tuyển dụng, đào tạo và quan tâm tới những ý kiến phản hồi từ nhân viên.

Cập nhật pháp lý và lưu trữ các dữ liệu hành chính quản trị của Công ty.

Đăng ký tất cả người lao động ký hợp đồng với Sở lao động, Y tế và Bảo hiểm xã hội, quá trình thay đổi tình trạng nhân viên công ty theo quy chế)

Cập nhật và lưu trữ các dữ liệu cá nhân của tất cả các nhân viên (toàn thời gian, bán thời gian)

Hỗ trợ hành chính, kiểm soát pháp chế các văn bản nội bộ, công văn đi-đến, hợp đồng của;

Cung cấp các báo cáo quản lý kịp thời về nhân lực, biên chế, chuyển qua số liệu thống kê, tiến hành các chương trình đào tạo cho nhân viên, lập kế hoạch các chương trình đào tạo cho nhân viên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, quản trị hành chính, nhân lực, quản trị kinh doanh với vị trí trợ lý trưởng phòng hành chính nhân sự

Hiểu biết về luật lao động;

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ;

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt;

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm quản lý nhân sự;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Upto 16 triệu theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại

Đóng BHXH, BHYT theo Quy định của Nhà nước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và sếp luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cá nhân, khóa kỹ năng mềm;

Được hưởng chính sách phúc lợi theo Quy định của Công ty: thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ, Thưởng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin