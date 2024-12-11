Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần thú y Agriviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 tòa nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.

Quản lý, cập nhật thông tin nhân sự, hồ sơ nhân viên.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo nội bộ.

Hỗ trợ công tác quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Hành chính văn phòng hoặc các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Có kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội.

Nắm vững các nghiệp vụ hành chính văn phòng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần thú y Agriviet Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, SN, hiếu, hỷ

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thú y Agriviet

