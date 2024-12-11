Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc hành chính:

Mua sắm, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển, quản lý – cấp phát,... tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Công ty.

Soạn thảo các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật phát sinh trong quan hệ lao động.

Thu và lưu trữ hồ sơ nhân sự, các văn bản, giấy tờ khác.

- C&B:

Thực hiện chấm công và hỗ trợ tính lương, thưởng cho cán bộ nhân viên của Công ty.

Hỗ trợ các công tác liên quan đến bảo hiểm: Đăng ký mới, báo tăng, giảm, thủ tục chốt sổ,...

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện cho Cán bộ nhân viên.

Cập nhật, giám sát lịch làm việc của toàn bộ đội ngũ Cán bộ nhân viên.

- Truyền thông nội bộ:

Soạn thảo nội dung thông báo liên quan đến các hoạt động truyền thông nội bộ.

Đóng góp các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động phong trào, văn hoá nội bộ của Công ty và kết nối, thu hút cán bộ nhân viên tích cực tham gia.

- Công việc khác:

Đối soát và kiểm tra danh sách học sinh các lớp theo từng ngày, theo từng giáo viên.

Cập nhật danh sách học sinh mới, học sinh nghỉ, học sinh bảo lưu, tạm nghỉ lên hệ thống của trung tâm.

Mở, đóng lớp theo danh sách trên hệ thống.

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lớp học: Kiểm tra công cụ, dụng cụ, tiêu chuẩn vệ sinh của lớp học và khu vực Active Learning (học 1-1 và nội quy của trung tâm).

- Khác:

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ. 21 - 26 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các khối ngành kinh tế, ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực.

- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và có đam mê về nghề Nhân sự.

- Am hiểu và chủ động cập nhật thông tin về Luật lao động, Luật BHXH, Thuế TNCN,...

- Có khả năng linh hoạt, thích nghi cao.

- Năng lực quản lý hiệu suất cá nhân (quản lý thời gian, công việc và năng lượng của bản thân).

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

- Chủ động: Luôn hướng đến mục tiêu phát triển, không ngại các khó khăn và luôn tìm kiếm giải pháp.

- Chỉn chu: Cẩn thận và chu đáo trong công việc.

- Đáng tin cậy: Tin tưởng vào công ty, đồng đội đồng thời trở thành người đáng tin cậy với công ty, đồng đội.

- Hoà nhã: Tính cách cởi mở, thân thiện và biết cách kết nối mọi người. Biết lắng nghe và đưa ra cách giải quyết hài hoà giữa cấp trên và tập thể nhân viên.

