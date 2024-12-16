Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm - Miền Bắc, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Trực tiếp phụ trách các công việc nhân sự (tuyển dụng, nhập, xuất, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu...), soạn thảo văn bản, cập nhật dữ liệu nhân sự...

Cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu nhân sự theo hệ thống, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời

Theo dõi và quản lý các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội.

Theo dõi và quản lý tính lương thưởng cho người lao động.

Thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của nhà nước về quản lý nhân sự

Trợ giúp các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết (về các công việc liên quan đến nhân sự)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Ưu tiên ứng viên từ 26 tuổi trở lên.

Ngoại hình: ưa nhìn.

Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt Cử nhân Luật chính quy ĐH Luật Hà Nội.

Có kinh nghiệm làm cùng vị trí và lĩnh vực.

Có kiến thức vững về các nghiệp vụ nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, kỷ luật, khen thưởng...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + Lương hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Lương tháng 13+, quỹ khen thưởng phúc lợi, công đoàn

Thưởng: Tết Dương lịch, lễ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, kỷ niệm ngày thành lập công ty...

Đặc biệt có phần thưởng cho con của nhân viên trong công ty trong các dịp: Tết thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu, Học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Trợ cấp ăn trưa: 730.000 VNĐ/tháng; trợ cấp trang phục: 5.000.000 VNĐ/năm

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT... theo quy định

Du lịch, tham quan nghỉ dưỡng hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin