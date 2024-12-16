Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
- Hà Nội: 15Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm
- Miền Bắc, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Trực tiếp phụ trách các công việc nhân sự (tuyển dụng, nhập, xuất, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu...), soạn thảo văn bản, cập nhật dữ liệu nhân sự...
Cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu nhân sự theo hệ thống, đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời
Theo dõi và quản lý các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội.
Theo dõi và quản lý tính lương thưởng cho người lao động.
Thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của nhà nước về quản lý nhân sự
Trợ giúp các phòng ban khác trong công ty khi cần thiết (về các công việc liên quan đến nhân sự)
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình: ưa nhìn.
Trình độ chuyên môn: Ưu tiên tốt Cử nhân Luật chính quy ĐH Luật Hà Nội.
Có kinh nghiệm làm cùng vị trí và lĩnh vực.
Có kiến thức vững về các nghiệp vụ nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, kỷ luật, khen thưởng...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13+, quỹ khen thưởng phúc lợi, công đoàn
Thưởng: Tết Dương lịch, lễ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, kỷ niệm ngày thành lập công ty...
Đặc biệt có phần thưởng cho con của nhân viên trong công ty trong các dịp: Tết thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu, Học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.
Trợ cấp ăn trưa: 730.000 VNĐ/tháng; trợ cấp trang phục: 5.000.000 VNĐ/năm
Khám sức khỏe định kì hàng năm.
Đóng BHXH, BHYT... theo quy định
Du lịch, tham quan nghỉ dưỡng hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
