Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Công tác C&B (Compensation & Benefits):

A. Quản lý lương và thu nhập:

Lập bảng lương hàng tháng, đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn.

Cập nhật dữ liệu liên quan đến thay đổi lương, phụ cấp, thưởng, và các khoản khấu trừ.

Tính toán thuế thu nhập cá nhân, lập hồ sơ quyết toán thuế và hỗ trợ nhân viên trong các vấn đề liên quan.

Đề xuất các chính sách lương thưởng, cơ chế khuyến khích nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

B. Phúc lợi và chế độ:

Quản lý hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN: khai báo tăng/giảm lao động, chốt sổ, giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Theo dõi việc thực hiện các chế độ phúc lợi như nghỉ phép, thai sản, nghỉ ốm, nghỉ việc, và các khoản trợ cấp khác.

Hỗ trợ nhân viên trong việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến phúc lợi và chế độ.

C. Quản lý dữ liệu nhân sự:

Cập nhật và lưu trữ hồ sơ nhân sự: hợp đồng lao động, quyết định tăng lương, đánh giá hiệu quả công việc.

Theo dõi và báo cáo dữ liệu nhân sự: thâm niên, năng suất lao động, chi phí lương và phúc lợi.

D. Phân tích và cải tiến:

Phân tích các dữ liệu về lương và phúc lợi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Thường xuyên rà soát và cập nhật các chính sách C&B để đảm bảo phù hợp với thị trường và pháp luật.

2. Công tác Hành chính:

A. Quản lý văn phòng phẩm và cơ sở vật chất:

Theo dõi, lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm và thiết bị cần thiết.

Phối hợp bảo trì, sửa chữa trang thiết bị và cơ sở vật chất văn phòng khi cần.

Quản lý các hợp đồng dịch vụ như vệ sinh, bảo vệ, bảo trì thiết bị văn phòng.

B. Soạn thảo và lưu trữ tài liệu:

Soạn thảo công văn, thông báo, quyết định, và các văn bản hành chính khác.

Quản lý hệ thống lưu trữ tài liệu: hồ sơ pháp lý, biên bản họp, tài liệu nội bộ.

Đảm bảo các tài liệu được lưu trữ khoa học, dễ dàng tra cứu khi cần.

C. Giám sát nội quy công ty:

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện nội quy lao động, an toàn lao động và vệ sinh văn phòng.

Hỗ trợ xử lý các vi phạm nội quy, lập báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật, Hành chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự hoặc Hành chính Nhân sự mạnh về C&B.

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành Dược Mỹ Phẩm hoặc công ty có quy mô nhân sự lớn.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Lương cứng tử 10-15 triệu.

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

