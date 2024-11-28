Tuyển Kế toán nội bộ CTCP Công nghệ Ucall làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 toà nhà A24/D7 Ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán nội bộ

Kế toán:

Thực hiện các công việc kế toán hàng ngày như nhập liệu, kiểm tra chứng từ, và lập báo cáo tài chính cơ bản.

Theo dõi công nợ, hóa đơn, ngân sách và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.

Quản lý sổ sách kế toán, giao dịch ngân hàng và các tài liệu liên quan.

Phối hợp với các bộ phận khác để lập kế hoạch tài chính và thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ.

Hành chính nhân sự:

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, và các tài liệu hành chính.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo, và đánh giá hiệu suất nhân viên.

Theo dõi chấm công, tính lương, và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Giải quyết các thủ tục hành chính như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Nhân sự hoặc các ngành liên quan.

Học vấn:

Kinh nghiệm: 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (Chấp nhận sinh viên mới ra trường nếu có kỹ năng phù hợp).

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng giao tiếp và quản lý công việc tốt.

Có kiến thức cơ bản về luật lao động, kế toán và thuế.

Tố chất: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

Tố chất:

Gắn bó lâu dài với công việc.

Tại CTCP Công nghệ Ucall Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 10 triệu theo năng lực

Chế độ: Đóng BHXH.

Phúc lợi: Nghỉ phép, thưởng tết, du lịch hằng năm.

Môi trường: Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, và có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Công nghệ Ucall

