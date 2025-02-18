Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ocean Capital, số 188 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Soạn thảo và lưu trữ văn bản, hành chính, các thông báo, quyết định, bổ nhiệm trong nội bộ Công ty (bản cứng, bản mềm);

Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác,....;

Tiếp nhận, gửi đi văn bản, HĐ, tài liệu nội bộ/ bên ngoài;

Thực hiện công tác BHXH cho CBNV;

Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước (Giấy phép hoạt động, giấy phép quảng cáo...);

Theo dõi kiểm tra và xử lý theo quy định các công tác vệ sinh, an ninh tại văn phòng;

Quản lý CSVC và các tài sản liên quan khác;

Trực tiếp thực hiện mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị mới hoặc cải tạo sửa chữa VP (nếu có);

Tổ chức các sự kiện nội bộ: 8/3, 20/10, liên hoan cuối năm, team building;...

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ;

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng.

Đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí hành chính nhân sự;

Thành thạo tin học văn phòng;

Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng quy định;

Cẩn thận, chủ động, trách nhiệm, chăm chỉ.

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 8-11 triệu/tháng + phụ cấp 35k/ngày;

Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;

Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH...;

Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng;

Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin