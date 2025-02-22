Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88 đồng đen phường 14 quận tân bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tuyển dụng nhân viên, đào tạo đầu vào về Nội quy, quy định của Công ty đối với nhân viên mới.
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nội quy lao động của toàn bộ nhân viên.
Xây dựng mô tả công việc , soạn quyết định, văn bản , giấy tờ thông báo hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo công ty
Mua các vật tư phục vụ công việc (Bảo hộ lao động, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, quà tết/ lễ nhân viên, hồ sơ năng lực ...)
Tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Tiền Lương và các chế độ chính sách phúc lợi;
Giải quyết các công việc văn phòng, văn thư hành chính khác.
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.
Cập nhật các quy định pháp luật,Nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 -12h00 & 13h00 -17h00).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/ quản trị nhân lực, …
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt;
Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc;
Thành thạo tin học văn phòng;
Tính cách: Cẩn thận, cầu thị, chịu được áp, nhanh nhẹn, trung thực và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định PL và công ty;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 92 Đồng Đen phường 14 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

