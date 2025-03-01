Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 5, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thư từ, thông tin từ bên ngoài và chuyên tiếp đến các phòng ban liên quan
Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc của các phòng ban nhằm đảm bảo hình ảnh của công ty
Thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp và tiếp khách
Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động nhân viên tại kho
Quản lý chấm công, thời gian làm việc và ngày nghỉ phép của nhân viên kho Nasaki
Tính và thanh toán lương công nhân bốc xếp
Thực hiện thu – chi tiền tại kho
Thực hiện tuyển dụng nhân sự của công ty khi có yêu cầu
Quản lý và thực hiện ĐNTT các chi phí hành chính tại kho: chuyển phát nhanh, hóa đơn điện nước, internet, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe...
Cung cấp VPP cần thiết cho nhân sự
Quản lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ tại kho
Theo dõi tài sản của Công ty tại kho: xe ô tô, bảo hiểm, ... và phối hợp kế toán tài chính thực hiện gia hạn kịp thời
Thực hiện quản lý, theo dõi lệnh điều động xe
In và sửa tem phụ hàng hóa
Hỗ trợ kế toán khi có yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác kế toán trưởng, GĐSX và BLĐ giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phân bón là 1 lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa,

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 10.000.000đ – 12.000.000đ hoặc thỏa thuận theo năng lực.
10.000.000đ
12.000.000đ hoặc thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng ngày lễ theo quy định công ty.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp theo quy định của Nhà Nước.
Du lịch.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được nghỉ CN và các ngày lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Vino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

