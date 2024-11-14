Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Lotus Healthy Food làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: D4, Đường 8B, Khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hành chính:
Nhân sự:
Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo và quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ học vấn, chuyên môn:
1. Trình độ học vấn, chuyên môn
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành quản trị văn phòng/hành chính hoặc ngành có liên quan.
2. Kỹ năng:
2. Kỹ năng
Am hiểu quy định pháp luật về hành chính, văn thư.
Biết lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc thành thạo.
Có kỹ năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn.
Có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm liên quan.
3. Kinh nghiệm:
3. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm làm việc hành chính nhân sự;
Kinh nghiệm tổ chức, sắp xếp công việc.
4. Phẩm chất cá nhân:
4. Phẩm chất cá nhân
Trung thực, tận tâm, nhiệt tình trong công việc.
Bảo mật thông tin.
Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia du lịch, teambulding hằng năm
Lương thưởng tháng 13, thưởng abc hằng năm
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lotus Healthy Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
