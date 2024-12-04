Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IDE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH IDE Việt Nam - Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12.,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Quản lý - lưu trữ- Sắp xếp hồ sơ

• Thực hiện hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công

• Bóc tách khối lượng, kiểm tra, theo dõi chất lượng, tiến độ của dự án.

• Thống kê quản lý vật tư kho

• Một số công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý và GĐ

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chịu áp lực tốt

Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ tăng lương + thưởng thường xuyên theo năng lực.

Tham gia BHXH, BHYT,…

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định

Xét tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin