Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH IDE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Công ty TNHH IDE Việt Nam
- Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12.,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
• Quản lý - lưu trữ- Sắp xếp hồ sơ
• Thực hiện hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công
• Bóc tách khối lượng, kiểm tra, theo dõi chất lượng, tiến độ của dự án.
• Thống kê quản lý vật tư kho
• Một số công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý và GĐ
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm
• Tinh thần trách nhiệm cao
• Chịu áp lực tốt
• Tinh thần trách nhiệm cao
• Chịu áp lực tốt
Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ tăng lương + thưởng thường xuyên theo năng lực.
Tham gia BHXH, BHYT,…
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định
Xét tăng lương theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT,…
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định
Xét tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam
