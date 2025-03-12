Tuyển Hành chính tổng hợp Herbal Spa Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính tổng hợp Herbal Spa Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Herbal Spa Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Herbal Spa Đà Nẵng

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Herbal Spa Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn thảo và ban hành các biểu mẫu, quyết định, công văn, thông báo… theo yêu cầu của trưởng các bộ phận và ban giám đốc.
- Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Tiếp nhận đề xuất mua sắm, liên hệ đơn vị cung cấp để mua sắm công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm liên quan đến công việc của các phòng ban.
- Theo dõi tình hình thực hiện các hoạt động liên quan tới duy trì văn hóa doanh nghiệp.
- Quản lý các loại giấy tờ liên quan tới hồ sơ nhân sự, tiền lương và chế độ lương thưởng của nhân viên.
- Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty và hoạt động vui chơi cho nhân viên nhằm duy trì và phát triển văn hóa nội bộ doanh nghiệp.
- Chấm công, lên danh sách lương, thưởng mỗi tháng cho nhân viên.
- Tiếp nhận, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Chịu được áp lực công việc.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tư duy phân tích tốt, sáng tạo, linh hoạt.
- Tổng hợp, phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Trung thực, tin cậy, chủ động, nhiệt huyết, hòa đồng và có trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo word, excel, canva

Tại Herbal Spa Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các BHXH, BHYT và các chế độ theo luật quy định
- Môi trường làm việc dân chủ, trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng 13
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, 90% là khách nước ngoài.
- Cơ hội thăng tiến nhanh, cộng thêm lương cơ bản nếu lên level
Thời gian làm việc:
Sáng: 7:30 - 12:00
Chiều: 13:00 - 16:30
Nghỉ trừ 1h từ 12:00 - 13:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Herbal Spa Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Herbal Spa Đà Nẵng

Herbal Spa Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 90 Dương Đình Nghệ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

