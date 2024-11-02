Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu Công Nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương

- Cài đặt các server, máy tính & các thiết bị IT

- Bảo trì, sửa chữa máy tính & các thiết bị IT, máy in, Camera

- Thiết lập, giám sát theo dõi hoạt động hệ thống mạng LAN

- Hỗ trợ người dùng

- Nam: có hộ khẩu ở Hải Dương

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT phần cứng

- Nắm vững về lắp ráp, cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính, hệ thống mạng, máy chủ, và các thiết bị liên quan khác.

- Kinh nghiệm về thiết bị mạng: Hiểu biết về các loại thiết bị mạng, cấu hình router, switch, firewall và các thiết bị khác. Có khả năng xử lý sự cố mạng cơ bản.

- Kỹ năng bảo trì và sửa chữa: Khả năng bảo trì và khắc phục các sự cố phần cứng nhanh chóng để đảm bảo hệ thống sản xuất hoạt động liên tục.

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.

- Các chứng chỉ về quản trị mạng (CCNA, MCSA, CompTIA) hoặc về bảo trì phần cứng sẽ là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch hàng năm 2 ngày 1 đêm

- Cơ hội thăng tiến cao

- Đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật

- Thưởng Tết 01 tháng lương...

