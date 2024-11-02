Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu Công Nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cài đặt các server, máy tính & các thiết bị IT
- Bảo trì, sửa chữa máy tính & các thiết bị IT, máy in, Camera
- Thiết lập, giám sát theo dõi hoạt động hệ thống mạng LAN
- Hỗ trợ người dùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: có hộ khẩu ở Hải Dương
- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin
- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT phần cứng
- Nắm vững về lắp ráp, cài đặt, bảo trì, sửa chữa phần cứng máy tính, hệ thống mạng, máy chủ, và các thiết bị liên quan khác.
- Kinh nghiệm về thiết bị mạng: Hiểu biết về các loại thiết bị mạng, cấu hình router, switch, firewall và các thiết bị khác. Có khả năng xử lý sự cố mạng cơ bản.
- Kỹ năng bảo trì và sửa chữa: Khả năng bảo trì và khắc phục các sự cố phần cứng nhanh chóng để đảm bảo hệ thống sản xuất hoạt động liên tục.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.
- Các chứng chỉ về quản trị mạng (CCNA, MCSA, CompTIA) hoặc về bảo trì phần cứng sẽ là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch hàng năm 2 ngày 1 đêm
- Cơ hội thăng tiến cao
- Đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật
- Thưởng Tết 01 tháng lương...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

