Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết tài liệu thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL

Thiết kế được các module thành phần, các chức năng chi tiết theo kiến trúc đã có sẵn

Tích hợp mã nguồn (merge code), tích hợp hệ thống

Thực hiện các nhiệm vụ sửa lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai

Lập trình các chức năng được giao theo tài liệu giải pháp chi tiết

Viết tài liệu Hướng dẫn cài đặt, vận hành, khai thác

Thực hiện upcode các yêu cầu nâng cấp của dự án

Viết và thực hiện unit test

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm với Java và Spring Boot

Kinh nghiệm thiết kế hệ thống back-end cho các dự án ngân hàng, đạt trình độ middle trở lên

Có kinh nghiệm làm việc với Angular là một lợi thế

Có kinh nghiệm lập trình webservice, microservice và tích hợp cơ sở dữ liệu

Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle và các cơ sở dữ liệu quan hệ khác. Ưu tiên nếu có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu NoSQL

Kinh nghiệm lập trình với Spring JPA, Spring Kafka, Spring Cloud OpenFeign, Redis, và sử dụng Jasper Report

Hiểu biết sâu về Java Core (Collections, Generics, Lambda, Stream API, v.v.)

Thành thạo Spring Framework (IoC Container, Bean lifecycle, AOP, v.v.) và Spring Boot

Kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web với Spring MVC, Spring Data, Spring Security

Kinh nghiệm viết kiểm thử đơn vị với JUnit và Mockito

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn như Git hoặc SVN

Kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát, đo lường và quản lý ứng dụng Spring Boot

Có khả năng lập trình và tích hợp các chức năng của hệ thống theo phân công

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ được:

Mức lương theo năng lực

Review lương theo lộ trình của công ty

Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc của quý - năm dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty

Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7: 8h - 17h. Nghỉ trưa 12h-13h. (2-3 buổi sáng thứ 7 trong một tháng).

Cùng với chế độ:

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật

Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...

Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..

Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật

Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

