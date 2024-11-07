Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết tài liệu thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL
Thiết kế được các module thành phần, các chức năng chi tiết theo kiến trúc đã có sẵn
Tích hợp mã nguồn (merge code), tích hợp hệ thống
Thực hiện các nhiệm vụ sửa lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai
Lập trình các chức năng được giao theo tài liệu giải pháp chi tiết
Viết tài liệu Hướng dẫn cài đặt, vận hành, khai thác
Thực hiện upcode các yêu cầu nâng cấp của dự án
Viết và thực hiện unit test
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm với Java và Spring Boot
Kinh nghiệm thiết kế hệ thống back-end cho các dự án ngân hàng, đạt trình độ middle trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với Angular là một lợi thế
Angular
Có kinh nghiệm lập trình webservice, microservice và tích hợp cơ sở dữ liệu
Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle và các cơ sở dữ liệu quan hệ khác. Ưu tiên nếu có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu NoSQL
Kinh nghiệm lập trình với Spring JPA, Spring Kafka, Spring Cloud OpenFeign, Redis, và sử dụng Jasper Report
Spring JPA
Spring Kafka
Spring Cloud OpenFeign
Redis
Jasper Report
Hiểu biết sâu về Java Core (Collections, Generics, Lambda, Stream API, v.v.)
Java Core
Thành thạo Spring Framework (IoC Container, Bean lifecycle, AOP, v.v.) và Spring Boot
Spring Framework
Spring Boot
Kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web với Spring MVC, Spring Data, Spring Security
Spring MVC
Spring Data
Spring Security
Kinh nghiệm viết kiểm thử đơn vị với JUnit và Mockito
JUnit
Mockito
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn như Git hoặc SVN
Git
SVN
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát, đo lường và quản lý ứng dụng Spring Boot
Có khả năng lập trình và tích hợp các chức năng của hệ thống theo phân công

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ được:
Mức lương theo năng lực
Review lương theo lộ trình của công ty
Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc của quý - năm dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7: 8h - 17h. Nghỉ trưa 12h-13h. (2-3 buổi sáng thứ 7 trong một tháng).
Cùng với chế độ:
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật
Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...
Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..
Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật
Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

