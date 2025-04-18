Tuyển Kế toán bán hàng FiinGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Quản lý danh sách khách hàng, hợp đồng kinh tế theo mảng dịch vụ kinh doanh;

Định kỳ xuất hóa đơn dịch vụ (hóa đơn điện tử) và gửi Đề nghị thanh toán cho khách hàng theo đúng thời gian quy định.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác thu nợ và báo lại cho khách hàng khi đã nhận được tiền.

Chịu trách nhiệm gửi báo cáo công nợ cho các bộ phận vào thứ 6 hàng tuần.

Phản ánh các quan hệ kinh tế, nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán FAST theo mảng dịch vụ tương ứng với từng bộ phận.

Hàng tháng chủ động đối chiếu số liệu doanh thu với các bộ phận trước khi gửi báo cáo sales cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chịu trách nhiệm về báo cáo sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn VAT đầu ra trong báo cáo thuế hàng quý.

Chịu trách nhiệm về mảng doanh thu trong công tác kiểm toán nội bộ, quyết toán thuế của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của CFO hoặc Ban lãnh đạo Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính-Kế toán (ưu tiên ĐHKTQD và HVTC)

Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 2 năm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (đặc biệt là phần mềm FAST) và hóa đơn điện tử

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo

Sử dụng máy vi tính thành thạo (kỹ năng excel, phần mềm kế toán)

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn và nhiệt tình

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (đặc biệt là kỹ năng viết email)

Quyền Lợi

Thu nhập (Gross): Thỏa thuận;

Thưởng tháng lương thứ 13;

Thưởng doanh thu dịch vụ;

Được mua gói bảo hiểm sức khỏe cho cấp senior trở lên (PVI, PTI...) và khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Được hưởng các chế độ phúc lợi (Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên, nghỉ mát v.v.) theo Thỏa ước Lao động tập thể và Quy chế thu nhập của Công ty;

Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Bộ luật lao động và của Công ty;

Được hưởng 14 ngày phép/ năm (nhiều hơn 02 ngày so với Bộ luật lao động), 02 năm tăng thêm 01 ngày (BLLĐ là 05 năm);

Sinh nhật NLĐ được nghỉ 01 ngày full lương và được sử dụng ngày phép trong tháng sinh nhật;

Cách Thức Ứng Tuyển

