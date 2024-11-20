Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra đơn hàng, hợp đồng, giá và chương trình khuyến mãi.

Duyệt đơn hàng, hạch toán thu tiền và cập nhật công nợ kịp thời.

Xuất hóa đơn bán hàng hằng ngày.

Theo dõi chương trình khuyến mãi.

Lưu hồ sơ đăng ký sở công thương

Theo dõi và đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.

Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng khách hàng.

Sắp xếp và đóng sổ hồ sơ kế toán, hợp đồng, hoá đơn chứng từ thu chi.

Nhập hàng bán trả lại của khách hàng.

Đi kiểm kê hàng hóa vào cuối tháng

Đi thu hồi công nợ theo lệnh

Giám sát nhân sự

Các việc khác theo cấp trên

Từ trên 1 năm kinh nghiệm. (từ 23 - 35 tuổi)

Kỹ năng giao tiếp tốt, nắm bắt và xử lý vấn đề.

Năng động, sáng tạo, thái độ làm việc nghiêm túc

Phối hợp với các bộ phận xử lý dứt điểm các vấn đề.

Có thể đi công tác

Biết sử dụng Misa và ERP là một ưu thế.

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội