Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
- Hà Nội:
- 7 Ngõ 111 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra đơn hàng, hợp đồng, giá và chương trình khuyến mãi.
Duyệt đơn hàng, hạch toán thu tiền và cập nhật công nợ kịp thời.
Xuất hóa đơn bán hàng hằng ngày.
Theo dõi chương trình khuyến mãi.
Lưu hồ sơ đăng ký sở công thương
Theo dõi và đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.
Báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng khách hàng.
Sắp xếp và đóng sổ hồ sơ kế toán, hợp đồng, hoá đơn chứng từ thu chi.
Nhập hàng bán trả lại của khách hàng.
Đi kiểm kê hàng hóa vào cuối tháng
Đi thu hồi công nợ theo lệnh
Giám sát nhân sự
Các việc khác theo cấp trên
Từ trên 1 năm kinh nghiệm. (từ 23 - 35 tuổi)
Kỹ năng giao tiếp tốt, nắm bắt và xử lý vấn đề.
Năng động, sáng tạo, thái độ làm việc nghiêm túc
Phối hợp với các bộ phận xử lý dứt điểm các vấn đề.
Có thể đi công tác
Biết sử dụng Misa và ERP là một ưu thế.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Y tế / Chăm sóc sức khỏe, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
