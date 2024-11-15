Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 75 Tổ 12, Thượng Hội, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng hàng ngày đầy đủ và chính xác

- Lập phiếu xuất kho bán hàng theo quy định

- Nhận thông tin và chuyển thông tin phản hồi của khách hàng tới các bộ phận liên quan

- Lập bảng tổng hợp và chi tiết nhập hàng hóa hàng ngày, đặt hàng theo quy định

- Đối chiếu công nợ hàng ngày vơi khách hàng,

- Theo dõi số liệu tổng hợp và chi tiết hàng bán ra;

- Lập các Báo cáo bán hàng theo yêu cầu quản trị (như theo khách hàng, mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận...);

- Lưu trữ chứng từ theo quy đinh;

- Tham gia xây dựng/sửa đổi về các quy trình tác nghiệp của kế toán

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán bán hàng

Thành thạo các phần mềm kế toán

Sử dụng thành thạo Excel.

Làm T2 - sáng T7 . Nghỉ chiều T7 - CN

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-10tr , thưởng theo quy định của Công ty, luong tháng 13

Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin