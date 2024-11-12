Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 9 Lê quang đạo, Mỹ Đình , Từ Liêm , HN.

- Số 14 đường Giáp Hải , Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm,

- Số 68 Đường Lý Thánh Tông, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN ., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạch toán số liệu kế toán tại cửa hàng( Doanh Thu, Hàng hoá tồn kho, công nợ...)
- Tư vấn bán hàng, cskh trực tiếp tại cửa hàng , zalo, facebook...
- Theo dõi Quản Lý thông tin khách hàng trên phần mềm ( Tên , BSX , Số đt,,,)
- Sắp xếp trưng bày hàng hoá
- Kiểm kê hàng hoá định kỳ

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2-3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán bán hàng. Ưu tiên đã làm trong gara xưởng sửa chữa oto.
- Khuôn mặt ưa nhìn, nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chuyên ngành salle CSKH, marketing
- Cần có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng và xác định được nhu cầu của đối phương.
- Cần có kỹ năng chăm sóc khách hàng khéo léo, đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy nhu cầu mua hàng.
- Am hiểu về các nền tảng công nghệ face, zalo Tiktok, youtube….
- Cần phải nắm rõ kiến thức về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9tr-10tr + Thưởng % KPI
- Thử việc trong thời gian 2 tháng . Lương 80% lương chính thức.
- Tham gia bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13,…
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động
- Tham gia ngày hội công ty, team building mỗi tháng 1 lần
- Các chương trình vinh danh khen thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng . Nâng cấp bậc lương theo thâm niên và trình độ .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 240, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

