Tuyển Kế toán bán hàng Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán bán hàng

Đăng các sản phẩm công ty có, CSKH

Xử lý các đơn hàng với khách hàng

Làm hóa đơn bán hàng, gửi báo cáo lượng hàng bán trong ngày khi kết thúc công việc.

Làm hóa đơn bán hàng trên phần mềm Misa, gửi báo cáo lượng hàng bán trong ngày khi kết thúc công việc.

Kiểm tra, theo dõi hàng đi.

Làm theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực máy tính laptop, không có sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, lanh lợi, chủ động, tự tin, nhiệt tình, hòa đồng trong công việc

Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đ - 15.000.000 đ.

Thưởng doanh số

Hỗ trợ chi phí học việc, được đào tạo bài bản từ đầu.

Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, không cần di chuyển, không cần làm việc trực tiếp với khách.

Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng. Thưởng các ngày lễ và sinh nhật. Thưởng đi làm chuyên cần.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm

