Tuyển Kế toán bán hàng Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Laptop Đức Tâm
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 45 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đăng các sản phẩm công ty có, CSKH
Xử lý các đơn hàng với khách hàng
Làm hóa đơn bán hàng, gửi báo cáo lượng hàng bán trong ngày khi kết thúc công việc.
Làm hóa đơn bán hàng trên phần mềm Misa, gửi báo cáo lượng hàng bán trong ngày khi kết thúc công việc.
Kiểm tra, theo dõi hàng đi.
Làm theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực máy tính laptop, không có sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, lanh lợi, chủ động, tự tin, nhiệt tình, hòa đồng trong công việc
Tại Laptop Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 đ - 15.000.000 đ.
Thưởng doanh số
Hỗ trợ chi phí học việc, được đào tạo bài bản từ đầu.
Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty, không cần di chuyển, không cần làm việc trực tiếp với khách.
Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng. Thưởng các ngày lễ và sinh nhật. Thưởng đi làm chuyên cần.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Laptop Đức Tâm
