Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

Xuất hóa đơn GTGT

Hạch toán các bút toán liên quan đến bán hàng.

Lưu giữ hợp đồng bán hàng của khách hàng (nếu có)

Kiểm tra giá trên đơn hàng đảm bảo đúng với hợp đồng và chính sách giá của Công ty. Trong trường hợp, giá giảm so với chính sách giá của Công ty, tùy theo tỷ lệ giảm giá, kế toán bán hàng yêu cầu bộ phận kinh doanh xin duyệt giá của giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc khối hoặc tổng giám đốc hoặc hội đồng quản trị.

Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với nhân viên phòng kinh doanh và khách hàng để bảo đảm giám sát chặt chẽ công nợ phải thu.

Theo dõi tiến độ, tiến trình thanh toán trong từng hợp đồng, từng đơn hàng cụ thể...

Hàng tuần, gửi báo cáo công nợ cho nhân viên bán hàng và cùng bộ phận kinh doanh đôn đốc khách hàng trả nơ (nếu có).

Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính.

Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời.

Làm việc với các cơ quan thuế quản lý, sở tài chính, sở tài nguyên và môi trường....

Làm việc với kiểm toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về sản phẩm, hiểu biết về Công ty

Lưu hồ sơ, chứng từ

Giao tiếp

Phân tích - Tổng hợp - Báo cáo

Tư duy logic, sắp xếp công việc

Excel, word

Chăm chỉ, chịu khó

Tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000

Thử việc 100% lương

Đóng BHXH sau thử việc

Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng hiệu suất và hoa hồng kinh doanh hàng tháng, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,....

Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi.

The Leader : chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành người quản lý suất sắc

Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị

Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.

Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách cân bằng công việc theo khả năng và đời sống tinh thần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin