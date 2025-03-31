Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.
Xuất hóa đơn GTGT
Hạch toán các bút toán liên quan đến bán hàng.
Lưu giữ hợp đồng bán hàng của khách hàng (nếu có)
Kiểm tra giá trên đơn hàng đảm bảo đúng với hợp đồng và chính sách giá của Công ty. Trong trường hợp, giá giảm so với chính sách giá của Công ty, tùy theo tỷ lệ giảm giá, kế toán bán hàng yêu cầu bộ phận kinh doanh xin duyệt giá của giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc khối hoặc tổng giám đốc hoặc hội đồng quản trị.
Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với nhân viên phòng kinh doanh và khách hàng để bảo đảm giám sát chặt chẽ công nợ phải thu.
Theo dõi tiến độ, tiến trình thanh toán trong từng hợp đồng, từng đơn hàng cụ thể...
Hàng tuần, gửi báo cáo công nợ cho nhân viên bán hàng và cùng bộ phận kinh doanh đôn đốc khách hàng trả nơ (nếu có).
Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính.
Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời.
Làm việc với các cơ quan thuế quản lý, sở tài chính, sở tài nguyên và môi trường....
Làm việc với kiểm toán
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lưu hồ sơ, chứng từ
Giao tiếp
Phân tích - Tổng hợp - Báo cáo
Tư duy logic, sắp xếp công việc
Excel, word
Chăm chỉ, chịu khó
Tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương
Đóng BHXH sau thử việc
Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng hiệu suất và hoa hồng kinh doanh hàng tháng, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,....
Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi.
The Leader : chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành người quản lý suất sắc
Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị
Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.
Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.
Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách cân bằng công việc theo khả năng và đời sống tinh thần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI