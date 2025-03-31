Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm tra hóa đơn bán hàng: check các hóa đơn giảm giá có đúng với chương trình đang được khuyến mại.
Đối chiếu doanh số của các cửa hàng giữa BCBH và phần mềm bán hàng Đối soát thực thu tại các cửa hàng: bao gồm tiền mặt + chuyển khoản +quẹt thẻ.
Kiểm tra tình trạng các cơ sở chưa nộp tiền đúng quy định, cảnh báo cáo rủi ro cho các bên và yêu cầu điều chỉnh
Kiểm soát báo cáo chi phí chi tiêu nhỏ lẻ tại cửa hàng và hồ sơ chứng từ liên quan
Đối chiếu doanh số giưa báo cáo với phần mềm bán hàng
Đối soát tiền về của hàng vận chuyển.
Xử lý các đơn hàng khiếu nại thất lạc, đối soát chưa đúng ngày.
Đối chiếu từ Nhanh các đơn hàng phát sinh vận chuyển AHA với app AHA
Xuất hóa đơn bán hàng cho toàn bộ các cửa hàng và kênh bán được phân công theo đúng kế hoạch
Thực hiện hạch toán thu chi tiền hàng đối với toàn bộ các cửa hàng được Phân công trên PMKT Misa

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80 Chùa Bộc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

