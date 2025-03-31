Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Kiểm tra hóa đơn bán hàng: check các hóa đơn giảm giá có đúng với chương trình đang được khuyến mại.

Đối chiếu doanh số của các cửa hàng giữa BCBH và phần mềm bán hàng Đối soát thực thu tại các cửa hàng: bao gồm tiền mặt + chuyển khoản +quẹt thẻ.

Kiểm tra tình trạng các cơ sở chưa nộp tiền đúng quy định, cảnh báo cáo rủi ro cho các bên và yêu cầu điều chỉnh

Kiểm soát báo cáo chi phí chi tiêu nhỏ lẻ tại cửa hàng và hồ sơ chứng từ liên quan

Đối chiếu doanh số giưa báo cáo với phần mềm bán hàng

Đối soát tiền về của hàng vận chuyển.

Xử lý các đơn hàng khiếu nại thất lạc, đối soát chưa đúng ngày.

Đối chiếu từ Nhanh các đơn hàng phát sinh vận chuyển AHA với app AHA

Xuất hóa đơn bán hàng cho toàn bộ các cửa hàng và kênh bán được phân công theo đúng kế hoạch

Thực hiện hạch toán thu chi tiền hàng đối với toàn bộ các cửa hàng được Phân công trên PMKT Misa