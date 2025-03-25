Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 268 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Xuất hoá đơn GTGT
Hạch toán tiền thuế GTGT lên phần mềm kế toán.
Kiểm tra, thu hồi, lưu trữ hồ sơ bán hàng gồm: hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng…..
Cung cấp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan thuế khi có công văn yêu cầu giải trình nguồn gốc lô hàng
Kiểm tra số dư các tài khoản 3331,511,521,131…
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán doanh thu từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis
Có kỹ năng tổ chức - sắp xếp và xây dựng kế hoạch công việc được giao.
Cái tôi nhỏ, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân
Sẵn sàng, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ công ty xây dựng.
Tinh thần tích cực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, học hỏi để hoàn thiện bản thân
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10.000.000đ đến 13.000.000đ
Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết
Môi trường làm việc sạch, đẹp, giàu cảm hứng
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được tham gia vào các hoạt động văn hoá đặc sắc định kỳ: hàng tháng, hoạt động team building, du lịch hè, Gala cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh
