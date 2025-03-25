Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 268 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT

Hạch toán tiền thuế GTGT lên phần mềm kế toán.

Kiểm tra, thu hồi, lưu trữ hồ sơ bán hàng gồm: hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng…..

Cung cấp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan thuế khi có công văn yêu cầu giải trình nguồn gốc lô hàng

Kiểm tra số dư các tài khoản 3331,511,521,131…

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm kế toán doanh thu từ 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis

Có kỹ năng tổ chức - sắp xếp và xây dựng kế hoạch công việc được giao.

Cái tôi nhỏ, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân

Sẵn sàng, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ công ty xây dựng.

Tinh thần tích cực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, học hỏi để hoàn thiện bản thân

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10.000.000đ đến 13.000.000đ

Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết

Môi trường làm việc sạch, đẹp, giàu cảm hứng

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Được tham gia vào các hoạt động văn hoá đặc sắc định kỳ: hàng tháng, hoạt động team building, du lịch hè, Gala cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh

