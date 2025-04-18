Tuyển Kế toán bán hàng Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Quản lý toàn bộ nghiệp vụ bán hàng, kho hàng;

Quản lý công nợ khách hàng;

Lập báo cáo định kỳ

Xử lý đơn đặt hàng;

Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng trên phần mềm;

Kiểm tra và hạch toán các giao dịch bán hàng.

Nhập kho, xuất kho, theo dõi kiểm soát hàng tồn kho;

Đối chiếu tồn kho thực tế với phần mềm;

Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ;

Lập báo cáo kho.

Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ khách hàng với bộ phận kinh doanh;

Hạch toán tiền về từ khách hàng;

Kiểm soát chặt hạn thanh toán đảm bảo công nợ được thanh toán đúng hạn;

Liên hệ khách hàng đối chiếu công nợ quá hạn;

Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ;

Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ.

Theo dõi danh mục TSCĐ và CCDC trên phần mềm;

Định kỳ kiểm kê tài sản, công cụ, cập nhật tình trạng, hao mòn, mất mát;

Lập biên bản kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ.