Tuyển Kế toán bán hàng Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Life Sciences Co., Ltd
- Hà Nội: Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý toàn bộ nghiệp vụ bán hàng, kho hàng;
Quản lý công nợ khách hàng;
Lập báo cáo định kỳ
Xử lý đơn đặt hàng;
Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng trên phần mềm;
Kiểm tra và hạch toán các giao dịch bán hàng.
Nhập kho, xuất kho, theo dõi kiểm soát hàng tồn kho;
Đối chiếu tồn kho thực tế với phần mềm;
Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ;
Lập báo cáo kho.
Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ khách hàng với bộ phận kinh doanh;
Hạch toán tiền về từ khách hàng;
Kiểm soát chặt hạn thanh toán đảm bảo công nợ được thanh toán đúng hạn;
Liên hệ khách hàng đối chiếu công nợ quá hạn;
Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ;
Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ.
Theo dõi danh mục TSCĐ và CCDC trên phần mềm;
Định kỳ kiểm kê tài sản, công cụ, cập nhật tình trạng, hao mòn, mất mát;
Lập biên bản kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
Trình độ tin học
Kỹ năng:
Kỹ năng
:
Tại Life Sciences Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…
Các phúc lợi khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Life Sciences Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
