Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán công nợ, bán hàng, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo bán hàng định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.
Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Làm việc với các phần mềm kế toán.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm 1 năm.
Có kiến thức cơ bản về kế toán công nợ, bán hàng.
Thành thạo phần mềm Excel, Word.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản (phát sinh, ghi nhận, đối chiếu).
Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
