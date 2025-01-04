Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo bám sát kế hoạch thanh toán đã nêu trong các hợp đồng.

2. Đối chiếu công nợ hàng tháng, hàng quý với khách hàng khi đến kỳ thanh toán.

3. Lên bảng quyết toán công nợ khi khách hàng chấm dứt hợp đồng.

4. Báo cáo kịp thời về tình hình diễn biến công nợ và nợ quá hạn.

5. Lập báo cáo định kỳ về tình hình công nợ của khách hàng, chỉ rõ nguyên nhân quá hạn,... Báo cáo Kế toán trưởng và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời cho những tình huống bất thường trong công việc.

6. Quản lý xuất Hoá đơn GTGT.

7. Kiểm tra, theo dõi các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng bán hàng, đối chiếu báo cáo doanh thu với báo cáo bán hàng của Phòng KD hàng tháng.

8. Phối hợp với các bộ phận KD đẩy nhanh việc hoàn thiện việc thu tiền cọc, tiền khách hàng thanh toán theo từng giai đoạn.

9. Theo dõi và thực hiện nghĩa vụ công nợ với chủ đầu tư, nhà cung cấp

10. Có trách nhiệm bảo mật số liệu, dữ liệu kế toán tài chính theo quy định của công ty.

11. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.