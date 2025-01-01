Tuyển Kế toán công nợ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.

Đôn đốc NV bán hàng thu hồi công nợ với khách hàng hoặc chuẩn hoá công nợ trên phần mềm.

Định kỳ làm xác nhận công nợ với các công ty

Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm.

Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

Hỗ trợ NV bán hàng gửi công văn/gọi điện đòi nợ khách hàng

Tìm đơn vị luật phù hợp cung cấp dịch vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi, với chi phí hợp lý.

Đề xuất Giám đốc phương án xử lý trong trường hợp nợ được xác định không thể đòi.

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành: Kiểm toán, kế toán, tài chính, kinh tế...

Kinh nghiệm: yêu cầu kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Kiến thức: Kiến thức chính sách quy định về kế toán, luật DN.

Biết sử dụng các phần mềm kế toán để phục vụ công việc.

Kỹ năng quản lý công việc tốt.

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

Khả năng: Bảo mật thông tin, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc trong công việc.

Ứng viên Available, có thể đi làm sau 1 tuần nhận Offer.

Thu nhập : lương căn bản 8.000.000 - 10.000.000 + Peformance.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại một trong những Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 32 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

KPI cụ thể và rõ ràng theo từng cấp tương ứng với mức lương cứng, review mức lương theo cấp, auto lên cấp nếu đạt KPI ở mức kế tiếp

Cơ hội thăng tiến công bằng và trở thành leader cho các nhân viên có năng lực

Cơ hội tham gia các buổi training về chuyên môn nội bộ và bên ngoài

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động

Chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, dã ngoại, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh...

Làm việc trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 , 1 buổi sáng T7 trong tháng.

