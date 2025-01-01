Tuyển Kế toán công nợ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Kế toán công nợ

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
Đôn đốc NV bán hàng thu hồi công nợ với khách hàng hoặc chuẩn hoá công nợ trên phần mềm.
Định kỳ làm xác nhận công nợ với các công ty
Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm.
Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
Hỗ trợ NV bán hàng gửi công văn/gọi điện đòi nợ khách hàng
Tìm đơn vị luật phù hợp cung cấp dịch vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi, với chi phí hợp lý.
Đề xuất Giám đốc phương án xử lý trong trường hợp nợ được xác định không thể đòi.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên chuyên ngành: Kiểm toán, kế toán, tài chính, kinh tế...
Kinh nghiệm: yêu cầu kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Kiến thức: Kiến thức chính sách quy định về kế toán, luật DN.
Biết sử dụng các phần mềm kế toán để phục vụ công việc.
Kỹ năng quản lý công việc tốt.
Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo.
Khả năng: Bảo mật thông tin, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc trong công việc.
Ứng viên Available, có thể đi làm sau 1 tuần nhận Offer.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : lương căn bản 8.000.000 - 10.000.000 + Peformance.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại một trong những Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 32 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
KPI cụ thể và rõ ràng theo từng cấp tương ứng với mức lương cứng, review mức lương theo cấp, auto lên cấp nếu đạt KPI ở mức kế tiếp
Cơ hội thăng tiến công bằng và trở thành leader cho các nhân viên có năng lực
Cơ hội tham gia các buổi training về chuyên môn nội bộ và bên ngoài
Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động
Chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, dã ngoại, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh...
Làm việc trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 , 1 buổi sáng T7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

