Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Lập báo cáo công nợ
Tham gia vào quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG)
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Đã sử dụng phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG)
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Đã sử dụng phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. (Thông tin cụ thể về quyền lợi sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn)
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. (Thông tin cụ thể về quyền lợi sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn)
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI