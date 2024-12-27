Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

Lập báo cáo công nợ

Tham gia vào quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh - FMCG)

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Đã sử dụng phần mềm kế toán MISA

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. (Thông tin cụ thể về quyền lợi sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn)

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÂN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin