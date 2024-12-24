Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- P210 đơn nguyên B, tòa nhà B15 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hằng ngày thực hiện việc nhắc nợ thông qua các nhóm Zalo khách hàng của Công ty
- Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng theo tuần/tháng/quý. Công nợ min/max
- Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm
- Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên
- Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi
- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuồi: Trên 23 tuổi
- Có kỹ năng: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian, phân tích và tổng hợp.
- Kiên nhẫn, cẩn thận, trung thực, chịu khó.
- Quản lý thời gian, chịu áp lực tốt.
- Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10 triệu đồng;
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài;
Tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết...
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00 (từ Thứ 2 đến sáng thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P210, ĐNB, TNB15 KĐTM Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

