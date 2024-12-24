Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P210 đơn nguyên B, tòa nhà B15 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hằng ngày thực hiện việc nhắc nợ thông qua các nhóm Zalo khách hàng của Công ty

- Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng theo tuần/tháng/quý. Công nợ min/max

- Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm

- Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên

- Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi

- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuồi: Trên 23 tuổi

- Có kỹ năng: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thời gian, phân tích và tổng hợp.

- Kiên nhẫn, cẩn thận, trung thực, chịu khó.

- Quản lý thời gian, chịu áp lực tốt.

- Ưu tiên ứng viên đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10 triệu đồng;

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài;

Tháng lương 13, thưởng Lễ, Tết...

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00 (từ Thứ 2 đến sáng thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROHLER & PAINT VIỆT NAM

