Tuyển Kế toán công nợ Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu
- Hà Nội:
- Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
· Xuất hóa đơn GTGT
· Quản lý và cập nhật sổ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
· Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng
· Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý
· Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.
· Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.
· Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.
· Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan
· Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán ( ưu tiên ứng viên biết sử dụng PM kế toán Fast, Misa, Asu..)
· Có sự tự tin trong giao tiếp, Nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.
· Khả năng quản lý, sắp xếp và xử lý công việc.
Tại Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì
· Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà Nước.
· Được tham gia các chương trình tham quan dã ngoại, team building, tiệc liên hoan gặp mặt thường niên của Công ty nếu có.
· Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI