Tuyển Kế toán công nợ Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

· Xuất hóa đơn GTGT

· Quản lý và cập nhật sổ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

· Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng

· Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý

· Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.

· Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.

· Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.

· Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Yêu cầu ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ hoặc vị trí tương đương.

· Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan

· Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán ( ưu tiên ứng viên biết sử dụng PM kế toán Fast, Misa, Asu..)

· Có sự tự tin trong giao tiếp, Nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.

· Khả năng quản lý, sắp xếp và xử lý công việc.

Tại Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương : 7.000.000 – 9.000.000 (tùy năng lực).

· Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà Nước.

· Được tham gia các chương trình tham quan dã ngoại, team building, tiệc liên hoan gặp mặt thường niên của Công ty nếu có.

· Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà máy Giấy Tiến Hiếu - Công ty Tiến Hiếu

