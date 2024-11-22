Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE
- Hà Nội:
- 30 Nguyễn Khang
- Phường Yên Hòa
- Quận Cầu Giấy
- Hà Nội
- Việt Nam, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng theo định kỳ hoặc đột xuất
Thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng
Lập kế hoạch thu tiền khách, báo cáo thu tiền khách hàng
Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng
Báo cáo phân loại khách hàng theo tuổi nợ
Thường xuyên cập nhật, báo cáo các công nợ quá hạn để giảm thiểu rủi ro nợ xấu, khó thu hồi,...
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán
Hiểu và nắm vững nghiệp vụ kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng: Như effect, Misa....
Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm.
Hưởng lương tháng thứ 3, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)
Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ công đoàn
Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
