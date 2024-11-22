Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 30 Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng

Đối chiếu công nợ với khách hàng theo định kỳ hoặc đột xuất

Thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng

Lập kế hoạch thu tiền khách, báo cáo thu tiền khách hàng

Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng

Báo cáo phân loại khách hàng theo tuổi nợ

Thường xuyên cập nhật, báo cáo các công nợ quá hạn để giảm thiểu rủi ro nợ xấu, khó thu hồi,...

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán ,...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán

Hiểu và nắm vững nghiệp vụ kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng: Như effect, Misa....

Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Quyền Lợi Được Hưởng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN ( Công ty đóng full phí bảo hiểm 32% cho người lao động)

Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm.

Hưởng lương tháng thứ 3, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)

Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ công đoàn

Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

