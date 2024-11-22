Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 30 Nguyễn Khang

- Phường Yên Hòa

- Quận Cầu Giấy

- Hà Nội

- Việt Nam, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng theo định kỳ hoặc đột xuất
Thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng
Lập kế hoạch thu tiền khách, báo cáo thu tiền khách hàng
Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng
Báo cáo phân loại khách hàng theo tuổi nợ
Thường xuyên cập nhật, báo cáo các công nợ quá hạn để giảm thiểu rủi ro nợ xấu, khó thu hồi,...
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán ,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán
Hiểu và nắm vững nghiệp vụ kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng: Như effect, Misa....
Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN ( Công ty đóng full phí bảo hiểm 32% cho người lao động)
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm.
Hưởng lương tháng thứ 3, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)
Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ công đoàn
Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm ACE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

