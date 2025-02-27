Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK41 - 20 Khu ĐT Phú Lương, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Tập hợp các biển bản bán hàng

2. Xuất hóa đơn GTGT

3. Quản lý và cập nhật sổ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

4. Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng

5. Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý

6. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.

7. Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.

8. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.

9. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ hoặc vị trí tương đương.

2. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan

3. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán ( ưu tiên ứng viên biết sử dụng PM kế toán Misa..)

4. Có sự tự tin trong giao tiếp, Nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.

5. Khả năng quản lý, sắp xếp công việc, xử lý công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12-14 triệu + tháng lương 13 và hỗ trợ ăn trưa

- Hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT, Phép năm và các phúc lợi khác theo luật Bộ luật lao động quy định.

- Được tham gia các chương trình tham quan dã ngoại, team building, tiệc liên hoan gặp mặt thường niên của Công ty nếu có.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THIÊN HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.