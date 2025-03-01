Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28C2 Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tập hợp các biên bản bán hàng

Xuất hóa đơn GTGT

Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng

Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.

Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.

Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán

Có nhiệt tình, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.

Khả năng quản lý, sắp xếp, xử lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12.000.000 đồng

Đóng BHXH, BHTN, BHYT… ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Được thưởng và nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm dựa theo quy định của nhà nước

Thưởng lương tháng 13, đánh giá năng lực và xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Các hoạt động cá nhân( hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật...), khám sức khỏe và du lịch hàng năm..cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.