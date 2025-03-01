Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT
- Hà Nội: 28C2 Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tập hợp các biên bản bán hàng
Xuất hóa đơn GTGT
Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu... và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng
Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng.
Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ, hoặc thu tiền của khách hàng.
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng.
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
01 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, phần mềm kế toán
Có nhiệt tình, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc.
Khả năng quản lý, sắp xếp, xử lý công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHTN, BHYT… ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm dựa theo quy định của nhà nước
Thưởng lương tháng 13, đánh giá năng lực và xét tăng lương theo hiệu quả công việc
Các hoạt động cá nhân( hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật...), khám sức khỏe và du lịch hàng năm..cùng nhiều hoạt động ý nghĩa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
