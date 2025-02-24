Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ với ngân hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, giải ngân, lãi suất vay.
Lập báo cáo công nợ, cân đối dòng tiền.
Làm việc, giao dịch với ngân hàng về các vấn đề tài chính.
Hỗ trợ phiên dịch, soạn thảo văn bản, báo cáo bằng tiếng Hàn khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết).
Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, phần mềm kế toán).
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: [Thỏa thuận/Chi tiết mức lương nếu có].
Thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viện Quản lý và Phát triển Châu á,. Số 1, Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

