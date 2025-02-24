Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ với ngân hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán, giải ngân, lãi suất vay.
Lập báo cáo công nợ, cân đối dòng tiền.
Làm việc, giao dịch với ngân hàng về các vấn đề tài chính.
Hỗ trợ phiên dịch, soạn thảo văn bản, báo cáo bằng tiếng Hàn khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết).
Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, phần mềm kế toán).
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: [Thỏa thuận/Chi tiết mức lương nếu có].
Thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
