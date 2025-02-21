Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A3 ngõ 217 La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý công nợ của khối Nhà hàng hoặc Shop

- Đối chiếu, thu tiền của khách hàng một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

- Quản lý chứng từ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khản năng Giao tiếp

- Làm việc nhóm tốt

- Tin học văn phòng tốt: sử dụng thành thạo word, excel và phần mềm kế toán

- Nói rõ ràng, không nói ngọng, giọng địa phương nặng.

- Trung thực và Năng động

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15.000.000- 20.000.000 VNĐ

Phụ Cấp: Ăn trưa tại Công Ty

Thời gian làm việc: 8h- 17h, nghỉ trưa 1h. Làm việc từ t2-t7

Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành nghề, sản phẩm, chuyên môn...

Được thường xuyên tham gia event, sự kiện, du lịch...

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ- Tết, BHXH, Nghỉ dưỡng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong

