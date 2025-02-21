Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Huy Phong
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A3 ngõ 217 La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý công nợ của khối Nhà hàng hoặc Shop
- Đối chiếu, thu tiền của khách hàng một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.
- Quản lý chứng từ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khản năng Giao tiếp
- Làm việc nhóm tốt
- Tin học văn phòng tốt: sử dụng thành thạo word, excel và phần mềm kế toán
- Nói rõ ràng, không nói ngọng, giọng địa phương nặng.
- Trung thực và Năng động
- Làm việc nhóm tốt
- Tin học văn phòng tốt: sử dụng thành thạo word, excel và phần mềm kế toán
- Nói rõ ràng, không nói ngọng, giọng địa phương nặng.
- Trung thực và Năng động
Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 15.000.000- 20.000.000 VNĐ
Phụ Cấp: Ăn trưa tại Công Ty
Thời gian làm việc: 8h- 17h, nghỉ trưa 1h. Làm việc từ t2-t7
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành nghề, sản phẩm, chuyên môn...
Được thường xuyên tham gia event, sự kiện, du lịch...
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ- Tết, BHXH, Nghỉ dưỡng...
Phụ Cấp: Ăn trưa tại Công Ty
Thời gian làm việc: 8h- 17h, nghỉ trưa 1h. Làm việc từ t2-t7
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành nghề, sản phẩm, chuyên môn...
Được thường xuyên tham gia event, sự kiện, du lịch...
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ- Tết, BHXH, Nghỉ dưỡng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI