Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed
- Hà Nội: CT2 Chung cư Viện bỏng Lê Hữu Trác, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thu chi quỹ tiền mặt, quỹ tài khoản.
In, làm hồ sơ thanh toán, hoàn thiện hồ sơ;
Làm lệnh đi tiền, lưu trữ hồ sơ thanh toán;
Kết hợp với kế toán kho kiểm tra lại các mặt hàng thừa thiếu liên quan đến công nợ của khách hàng.
Kết hợp thu hồi công nợ với Sale khi phát sinh đơn mới;
Chốt công nợ với KH/NCC hàng tháng;
Lập báo cáo chi tiết công nợ cho Sale;
Tổng hợp và tạo file Impor số liệu kế toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên…
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.
Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI