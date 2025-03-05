Tuyển Kế toán công nợ SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Richy Tower, số 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Tiếp nhận đơn hàng từ KD

- Theo dõi công nợ và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nợ khách hàng thắc mắc

- Đọc, hiểu và có ý kiến về hợp đồng và các Chính sách bán hàng của PKD

- Kiểm soát ngân sách liên quan dến các Chương trình khuyến mại của các kênh bán hàng

- Theo dõi và tổng kết các ctkm các khoản thanh toán cho khách hàng

- Hạch toán các BT phát sinh liên quan trên hệ thống

- Kiểm soát về giá và các khoản chiết khấu

- Theo dõi các khoản thưởng, chiết khấu, phạt liên quan đến công nợ

- Kiểm soát và xác nhận về mặt doanh số cho PKD

- Địa chỉ làm việc: Tòa nhà RICHY, số 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê

- Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thu nhập trung bình từ 18 - 22 triệu/ tháng hoặc có thể hơn tùy theo năng lực

- Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Phụ cấp, Phụ cấp thâm niên

- Đồng phục

- Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13,…

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Du lịch cùng công ty

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo qui định, Khám sức khoẻ định kỳ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến

