Tuyển Kế toán công nợ SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Richy Tower, số 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ KD
- Theo dõi công nợ và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nợ khách hàng thắc mắc
- Đọc, hiểu và có ý kiến về hợp đồng và các Chính sách bán hàng của PKD
- Kiểm soát ngân sách liên quan dến các Chương trình khuyến mại của các kênh bán hàng
- Theo dõi và tổng kết các ctkm các khoản thanh toán cho khách hàng
- Hạch toán các BT phát sinh liên quan trên hệ thống
- Kiểm soát về giá và các khoản chiết khấu
- Theo dõi các khoản thưởng, chiết khấu, phạt liên quan đến công nợ
- Kiểm soát và xác nhận về mặt doanh số cho PKD
- Địa chỉ làm việc: Tòa nhà RICHY, số 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê
- Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 18 - 22 triệu/ tháng hoặc có thể hơn tùy theo năng lực
- Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Phụ cấp, Phụ cấp thâm niên
- Đồng phục
- Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13,…
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Du lịch cùng công ty
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo qui định, Khám sức khoẻ định kỳ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUNHOUSE GROUP JSC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Richy 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

