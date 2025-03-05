Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, ngõ 59, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán công nợ

Lập hóa đơn và quản lý số liệu

Đồng bộ dữ liệu, cập nhật và tổng hợp lỗi từ phần mềm RSD về phần mềm kế toán AG. Trực tiếp xử lý vấn đề lỗi tồn đọng với khách hàng

Quản lý công nợ khách hàng

Lập báo cáo công việc hàng kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Theo dõi và cập nhật thông tin hợp đồng mới/thanh lý hợp đồng của khách hàng trên 2 phần mềm quản trị (RSD) và phần mềm kế toán (AG) (được hướng dẫn sử dụng phần mềm nếu chưa từng sử dụng)

'Theo dõi và cập nhật tỷ lệ phòng trống theo từng toà nhà, từng khu vực theo hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

2 năm làm ở vị trí kế toán công nợ doanh thu trên 20 tỷ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khách sạn, vận hành chung cư mini

Thành thạo công cụ Power Query, Power Pivot và Pivot Table, xây dựng Data Model

Am hiểu về quy trình xử lý công nợ

Kỹ tổ chức sắp xếp dữ liệu, lên báo cáo phân tích số liệu

- Trách nhiệm, trung thực, tận tụy, tỷ mỉ, tuân thủ., thích học tập và nâng cao năng lực bản thân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ

