Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
- Hà Nội: Số 5, ngõ 59, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lập hóa đơn và quản lý số liệu
Đồng bộ dữ liệu, cập nhật và tổng hợp lỗi từ phần mềm RSD về phần mềm kế toán AG. Trực tiếp xử lý vấn đề lỗi tồn đọng với khách hàng
Quản lý công nợ khách hàng
Lập báo cáo công việc hàng kỳ/đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Theo dõi và cập nhật thông tin hợp đồng mới/thanh lý hợp đồng của khách hàng trên 2 phần mềm quản trị (RSD) và phần mềm kế toán (AG) (được hướng dẫn sử dụng phần mềm nếu chưa từng sử dụng)
'Theo dõi và cập nhật tỷ lệ phòng trống theo từng toà nhà, từng khu vực theo hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo công cụ Power Query, Power Pivot và Pivot Table, xây dựng Data Model
Am hiểu về quy trình xử lý công nợ
Kỹ tổ chức sắp xếp dữ liệu, lên báo cáo phân tích số liệu
- Trách nhiệm, trung thực, tận tụy, tỷ mỉ, tuân thủ., thích học tập và nâng cao năng lực bản thân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì
