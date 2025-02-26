Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tam Bình, Gò Vấp, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm soát hạn mức, kế hoạch thanh toán
- Đối chiếu công nợ với khách hàng
- Nhận lại xác nhận công nợ của Khách hàng
- Hỗ trợ KD (Làm BG, đơn hàng, thu hồi công nợ)
- Kiểm soát giá bán bộ lắp rắp, hàng nhập lại, hàng bảo hành, tiền về.
- Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ (Hợp đồng, Biên bản giao nhận...)
- Hoàn thiện các báo cáo định kỳ
- Hỗ trợ xuất hóa đơn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 25-40 tuổi, Tốt nghiệp chuyên ngành (tài chính kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại...)
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí tương đương, có hiểu biết về các nghiệp vụ kế toán công nợ và kế toán liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và văn phòng: word, excel, email, ...
- Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc.
- Là người có trách nhiệm, cần mẫn với công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài tại Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 10 tới 12 triệu, có thể thỏa thuận thêm trong quá trình phỏng vấn tùy vào năng lực ứng viên
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn hóa công ty thân thiện.
- Được đào tạo đầy đủ các kỹ năng mua hàng và kiến thức sản phẩm
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN)
- Chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 869 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

