Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô 11+10 Lô 1 , Đền Lừ 1, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lấy dữ liệu trên phần mềm kế toán xuất kho, phần mềm hóa đơn theo dõi công nợ khách hàng
Tổng hợp công nợ cho khách, theo dõi thanh toán
Lên bảng tổng hợp doanh thu cho kinh doanh theo công nợ của khách hàng đã thanh toán

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán như: Misa, Fast,…
- Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh căn bản
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
- Ưu tiên nhà gần VP làm việc của công ty, và gắn bó lâu dài
- Thân thiện, Nhiệt tình, Ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ Thứ 2 - thứ 7 từ 8h00 – 11h30 , 13h30 – 17h30 (nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng)
- Lương khởi điểm: 8-12 triệu/tháng
- Đóng đầy đủ BHYT , BHXH theo quy định của nhà nước
- Được nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước, Thưởng tết âm
- Du lịch hàng năm cùng công ty
- Các quyền lợi khác ngoài lương để gắn bó lâu dài cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 ngõ 147 Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

