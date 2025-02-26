Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Văn phòng Arlo

- Ngách 1 Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đảm bảo công tác thu hồi nợ theo đúng quy định Công ty;
- Chủ động tạo mối quan hệ với Khách hàng để thúc đẩy nhanh quá trình thu nợ;
- Kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn thông báo đến từng khách hàng;
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ khách hàng;
- Kiểm tra thông tin khách hàng trước khi cập nhật vào hệ thống;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về nghiệp vụ kế toán và kinh doanh;
- Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao;
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 8-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;
- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;
- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;
- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nghách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

