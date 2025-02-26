Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam
- Hà Nội: Tòa nhà Văn phòng Arlo
- Ngách 1 Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Đảm bảo công tác thu hồi nợ theo đúng quy định Công ty;
- Chủ động tạo mối quan hệ với Khách hàng để thúc đẩy nhanh quá trình thu nợ;
- Kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn thông báo đến từng khách hàng;
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ khách hàng;
- Kiểm tra thông tin khách hàng trước khi cập nhật vào hệ thống;
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao;
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.
Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;
- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;
- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;
- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam
