Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Văn phòng Arlo - Ngách 1 Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đảm bảo công tác thu hồi nợ theo đúng quy định Công ty;

- Chủ động tạo mối quan hệ với Khách hàng để thúc đẩy nhanh quá trình thu nợ;

- Kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn thông báo đến từng khách hàng;

- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ khách hàng;

- Kiểm tra thông tin khách hàng trước khi cập nhật vào hệ thống;

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về nghiệp vụ kế toán và kinh doanh;

- Trung thực, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 8-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch và các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty;

- Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty;

- Được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện công việc;

- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty;

- Môi trường năng động, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin