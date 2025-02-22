Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 liền kề 10 Khu đô thị Xa La - Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi công nợ phải trả, phải thu của khách hàng và trong nội bộ công ty

Theo dõi các hợp đồng kinh tế với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ

Tổng hợp các hồ sơ chứng từ hợp lý hợp lệ của công nợ

Xuất hoá đơn VAT

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành

Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm, tập thể

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Tham gia đóng BHXH đầy đủ

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được công ty hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN

