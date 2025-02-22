Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15 liền kề 10 Khu đô thị Xa La
- Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Theo dõi công nợ phải trả, phải thu của khách hàng và trong nội bộ công ty
Theo dõi các hợp đồng kinh tế với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ
Tổng hợp các hồ sơ chứng từ hợp lý hợp lệ của công nợ
Xuất hoá đơn VAT
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm, tập thể
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm, tập thể
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực
Tham gia đóng BHXH đầy đủ
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được công ty hỗ trợ ăn trưa
Tham gia đóng BHXH đầy đủ
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được công ty hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI