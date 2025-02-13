Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: cụm KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Hàng ngày theo dõi xuất nhập tồn kho vật tư, thiết bị: Nhận lệnh xuất – nhập , BBGN từ Quản lý kho , nhân viên giao nhận. Đối chiếu các BB với sổ bảo vệ và báo cáo hình ảnh trên nhóm tiến hành nhập số liệu vào báo cáo theo dõi tồn kho. Hạch toán phiếu xuất điều chuyển cừ đi và về trên phần mềm kế toán -> in phiếu kẹp lưu giữ ctu theo từng file công trình

- Mua vật tư thiết bị cho các bộ phận sản xuất: Nhận phiếu đề xuất, yêu cầu mua cấp vật tư từ các bộ phận. Kiểm tra tồn các vật tư khi có phiếu đề xuất mua, , tiến hành xin báo giá, lên bảng kê, làm đề xuất trình trình BLĐ công ty.

- Phụ trách chi phí thực tế tại CNMB: Tạm ứng CP, kiểm tra kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi, chữ ký các bên liên quan, số tiền. Đến kỳ chốt sổ quỹ, làm đề nghị tạm ứng quỹ trình lên Tổng công ty. Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

- Lên kế hoạch kiểm kê khi cừ đi vãn kho và khi có yêu cầu từ BLĐ Công Ty.

- Về chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng - Đại học chuyên ngành kế toán, am hiểu kiến thức chuyên môn.

- Kinh nghiệm: từ 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Về kỹ năng: sử dụng tốt các phần mềm phục vụ cho công việc ( Excel, word, FAST...), có kỹ năng giao tiếp - phối hợp làm việc nhóm hiệu quả

- Về tính cách: tỉ mỉ, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương từ 10-15 triệu

+ Được tạo điều kiện phát triển, tăng lương theo định kỳ, có nhiều cơ hội thăng tiến.

+ Được hưởng bảo hiểm ngay sau khi hết thử việc và các chế độ lễ, tết, lương tháng 13, team building đầy đủ...

