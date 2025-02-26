Tuyển Kế toán kho HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa, theo dõi và kiểm kê thường xuyên tình trạng hàng hóa trong kho để phát hiện sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa
- Theo dõi các chi phí liên quan đến hoạt động của Kho, thực hiện lên báo cáo thu chi mỗi ngày
- Gọi điện liên hệ khách hàng để xác nhận việc giao nhận hàng hoá mỗi ngày
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
- Tốt nghiệp Cao đẳng. Không yêu cầu Kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn tận tình khi vào làm
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác
Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 10 triệu + thưởng ( lương + trợ cấp ăn trưa 30k/ ngày + thưởng quý)
- Thưởng tết, các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/1 lần . Được nghỈ các ngày lễ , tết
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
