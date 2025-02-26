Tuyển Kế toán kho HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Đảm bảo việc nhập xuất hàng hóa, theo dõi và kiểm kê thường xuyên tình trạng hàng hóa trong kho để phát hiện sai sót, thiếu hụt hoặc dư thừa
- Theo dõi các chi phí liên quan đến hoạt động của Kho, thực hiện lên báo cáo thu chi mỗi ngày
- Gọi điện liên hệ khách hàng để xác nhận việc giao nhận hàng hoá mỗi ngày
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ
- Tốt nghiệp Cao đẳng. Không yêu cầu Kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn tận tình khi vào làm
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác

Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10 triệu + thưởng ( lương + trợ cấp ăn trưa 30k/ ngày + thưởng quý)
- Thưởng tết, các ngày lễ trong năm
- Đi du lịch trong nước 1 năm/1 lần . Được nghỈ các ngày lễ , tết
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

HỘ KINH DOANH KỲ HƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 1, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job322730
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Samcons Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
Trên 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PICENZA VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu G U C H I Design
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN FRANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN FRANCE
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MCT PHÚC LONG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HUỆ
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Zento Việt Nam
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Vera International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Vera International Clinic
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần Raimu Home
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm