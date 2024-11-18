Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến Thu – Chi hàng ngày của công ty

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác

- Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN), Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

- Luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra

- Giao dịch ngân hàng

- Quản lý công nợ bao gồm công nợ phải thu khách hàng, công nợ nhà cung cấp và công nợ nội bộ.

- Quản lý hàng tồn kho

- Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh và ghi nhận vào phần mềm kế toán.

- Tính lương cuối tháng cho nhân viên, khai báo nhân sự BHXH, tính thưởng lễ, tết theo quy định công ty.

- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên