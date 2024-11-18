Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
- Hà Nội: số 20 Thanh Miếu, Văn Miếu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thực hiện các công việc liên quan đến Thu – Chi hàng ngày của công ty
- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn hợp lệ và chính xác
- Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN), Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
- Luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra
- Giao dịch ngân hàng
- Quản lý công nợ bao gồm công nợ phải thu khách hàng, công nợ nhà cung cấp và công nợ nội bộ.
- Quản lý hàng tồn kho
- Kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh và ghi nhận vào phần mềm kế toán.
- Tính lương cuối tháng cho nhân viên, khai báo nhân sự BHXH, tính thưởng lễ, tết theo quy định công ty.
- Và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 1 năm
- Thành thạo phần mềm Fast, Misa và tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust Thì Được Hưởng Những Gì
- Giờ làm: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5 tiếng) Từ thứ 2 đến thứ 7 ( Nghỉ thứ 7 cách tuần )
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Được hưởng các chính sách phúc lợi: du lịch hàng năm, thưởng các dịp lễ, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
