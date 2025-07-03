Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIET BOTANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, lưu và chịu trách nhiệm các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Thực hiện thu/chi tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch ngân hàng.

Lập báo cáo hàng tuần, tháng, cân đối tài chính nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.

Lập các tờ khai hóa đơn GTGT, thuế TNCN, môn bài…., bảo hiểm xã hội theo tháng, quý, năm theo luật kế toán. Lập và in sổ kế toán, báo cáo kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của Luật kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Lập và kiểm tra các hợp đồng khi giao dịch.

Check lương, TNCN, BHXH, …

Xuất hoá đơn bán lẻ/ sàn TMĐT.

Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí Kế toán nội bộ/Kế toán tổng hợp

Có kinh nghiệm về báo cáo dữ liệu/xuất hoá đơn từ sàn TMĐT

Mức lương: từ 14-18 triệu hoặc có thể thỏa thuận

Các khoản thưởng % hoa hồng theo campaign

Phụ cấp khác như tiền gửi xe hàng tháng…

Đóng BHXH đầy đủ và theo quy định pháp luật

Lương tháng 13

Được quyền review lương 1 lần trong khoảng 6 tháng đến 1 năm

