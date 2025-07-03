Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIET BOTANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET BOTANIC
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, lưu và chịu trách nhiệm các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Thực hiện thu/chi tiền mặt, chuyển khoản, giao dịch ngân hàng.
Lập báo cáo hàng tuần, tháng, cân đối tài chính nội bộ theo yêu cầu của cấp trên.
Lập các tờ khai hóa đơn GTGT, thuế TNCN, môn bài…., bảo hiểm xã hội theo tháng, quý, năm theo luật kế toán. Lập và in sổ kế toán, báo cáo kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của Luật kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
Lập và kiểm tra các hợp đồng khi giao dịch.
Check lương, TNCN, BHXH, …
Xuất hoá đơn bán lẻ/ sàn TMĐT.
Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí Kế toán nội bộ/Kế toán tổng hợp
Có kinh nghiệm về báo cáo dữ liệu/xuất hoá đơn từ sàn TMĐT
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET BOTANIC Thì Được Hưởng Những Gì
Các khoản thưởng % hoa hồng theo campaign
Phụ cấp khác như tiền gửi xe hàng tháng…
Đóng BHXH đầy đủ và theo quy định pháp luật
Lương tháng 13
Được quyền review lương 1 lần trong khoảng 6 tháng đến 1 năm
